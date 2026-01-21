Condenan a cadena perpetua al asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe

Un tribunal de la ciudad japonesa de Nara condenó a cadena perpetua a Tetsuya Yamagami, de 45 años, autor del asesinato del entonces primer ministro Shinzo Abe, ocurrido durante un acto de campaña electoral en julio de 2022.

Yamagami admitió haber disparado con un arma de fuego de fabricación casera contra Abe mientras este pronunciaba un discurso en la vía pública. El exmandatario fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció a causa de las heridas recibidas en el cuello y el tórax.

Durante el juicio, la defensa solicitó una pena máxima de 20 años de prisión, al alegar que el acusado fue víctima de violencia por parte de un grupo religioso y que una infancia descrita como “trágica” influyó de manera determinante en sus acciones. El tribunal desestimó estos argumentos y dictó la pena máxima prevista.

Shinzo Abe, nacido en 1954, fue una de las figuras políticas más influyentes del Japón contemporáneo. Líder del Partido Liberal Democrático, ocupó el cargo de primer ministro en dos períodos: de 2006 a 2007 y nuevamente entre 2012 y 2020.

El asesinato ocurrió el 8 de julio de 2022 en la ciudad de Nara, en pleno desarrollo de la campaña electoral. El hecho conmocionó a Japón y a la comunidad internacional, al tratarse de un ataque armado en un país con estrictas leyes sobre armas de fuego.

Los restos de Abe fueron incinerados el 12 de julio tras un velatorio en un templo budista de Tokio. Posteriormente, el 27 de septiembre, se realizó un funeral de Estado en el Nippon Budokan, con la asistencia de líderes de 34 países y 14 exgobernantes, además de más de 26.000 personas que acudieron a rendirle homenaje.

T/CO