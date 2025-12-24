Conductores que usen faros led en automóviles serán sancionados

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, advirtió que aquellos automóviles que posean faros led de alta lúmenes serán objeto de sanciones por constituir una acción que pone en peligro a otros conductores.

“Anoche veníamos por esta avenida y venían dos carros con luces led; son de estas luces que encandilan a cualquiera, y eso no debe usarse en la ciudad, no debe usarse en las carreteras porque pone en peligro a los venezolanos”, apuntó durante recorrido nocturno por el municipio Chacao, en el estado Miranda.

Al respecto, instruyó a los organismos policiales y de tránsito detener de manera inmediata a quienes posean este tipo de luminarias en sus automóviles.

“Conductor que cargue eso de aquí en adelante que asuma su responsabilidad, y los organismos de vigilancia de tránsito que cumplan con el deber, el que cargue eso debe ser detenido de inmediato, ¿por qué? Porque encandilan a familias enteras que salen de la carretera pudiendo ocasionar una tragedia”, puntualizó.

F/Con el Mazo Dando