Conectividad global: Venezuela reestablecerá operaciones aéreas con destinos internacionales

El restablecimiento de las relaciones aeronáuticas con los Estados Unidos y la Unión Europea impulsa una nueva etapa de conectividad global que permitirá a las aerolíneas nacionales e internacionales retomar rutas estratégicas hacia diversos destinos del mundo, así lo expresó el consultor aeronáutico Juan Manuel Teixeira.

Durante una entrevista en el programa “Al Aire”, que transmite Venezolana de Televisión (VTV). Teixeira explicó que el fin de las restricciones unilaterales facilita no solo el regreso de los vuelos a Norteamérica, sino también la reactivación de operaciones con Europa y el Caribe.

Mencionó que aerolíneas de España y República Dominicana ya preparan sus estructuras operativas para normalizar el flujo de pasajeros y en este proceso de reapertura del espacio aéreo se eliminan los obstáculos que obligaban a los usuarios a realizar múltiples escalas y largos tiempos de viaje para llegar a sus destinos finales.

F/VTV

F/Cortesía