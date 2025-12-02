Conexiones aéreas Rusia–Venezuela continúan operativas

El embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov, anunció a través de sus redes sociales que los vuelos entre la nación euroasiática y Venezuela continúan operativos.

“Me complace informarles sobre mi retorno a Venezuela. Aprovechando el recién inaugurado vuelo regular desde San Petersburgo (la ciudad heroica de Leningrado), he vuelto a la patria de Bolívar, Chávez y Maduro”, manifestó el diplomático.

El embajador destacó que junto con la delegación venezolana se celebró en Rusia la 19ª reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, en la cual se firmaron importantes documentos destinados a fortalecer y desarrollar aún más la asociación estratégica entre ambos países, en nombre de la paz y el progreso.

Mélik-Bagdasárov subraya además el significado de la fecha: “Hoy es 1 de diciembre. Aquí, en la bendita Venezuela, que recientemente recibió por primera vez en su historia a sus santos patronos católicos, diciembre es el camino hacia la Navidad: una fiesta que une a los seres más queridos, una fiesta de amor y de paz”.

A su vez, recordó también que en Rusia, a propósito del 80.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, diciembre evoca el difícil camino hacia la paz abierto tras la derrota del fascismo en las afueras de Moscú en 1941. “El Ejército Rojo mostró al mundo entero que el bien siempre vence al mal y que la verdad prevalece sobre la mentira”, señaló.

Al referirse a su viaje desde San Petersburgo, el embajador evocó el bloqueo impuesto por los fascistas a esa ciudad durante la guerra, al resaltar la resistencia y la esperanza de victoria de su pueblo.

Finalmente, expresó un mensaje de unidad y esperanza: “Y ahora, en vísperas de la más pacífica de las celebraciones, la Navidad, creemos que la victoria será nuestra y que la paz llegará. El pueblo ruso, en estos tiempos difíciles, sigue estando incondicionalmente al lado del pueblo de Venezuela”.

F/VTV