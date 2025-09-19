La Confederación Panamericana de Beisbol tiene plena confianza en Venezuela

La Confederación Panamericana de Beisbol (Copabe) inició este jueves un congreso en Catia La Mar, estado La Guaira, en el que representantes de 19 países discutieron sobre la promoción y el desarrollo de la disciplina en el continente a través de la organización de competiciones internacionales correspondientes al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

El encuentro, llevado a cabo en el Hotel Marriott de la entidad costera, estuvo liderado por el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo; el viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amarante; el gobernador del estado, José Alejandro Terán; la presidenta de la Confederación Panamericana de Beisbol y la Federación Venezolana de Beisbol, Aracelis León; y el secretario general de la Copabe, Jorge Cabrera.

Principal deporte

Entre los puntos tocados en el congreso resaltó la consideración y aprobación de nuevos miembros y ratificación de derecho de voto, la suspensión, expulsión o cancelación de afiliación de algún miembro, la creación de informes y propuestas de sedes para los próximos eventos internacionales de la Copabe y la elección del Comité Ejecutivo, que preside Venezuela hasta el año 2029.

«Nuestro país está abierto para recibirlos, acompañarlos y organizar con ustedes diferentes eventos de béisbol para nuestro país. En Venezuela el beisbol es el principal deporte, el más seguido y el más laureado, por lo que le tendemos la mano para seguir recibiendo eventos de beisbol«, destacó el ministro Cardillo durante la bienvenida a los representantes del beisbol en el continente.

En este sentido, la presidenta de la Copabe y la FVB, le agradeció a los delegados por la confianza depositada en el país, esto ante la matriz mediática negativa que han intentado generar las grandes corporaciones de la comunicación y el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados contra el país y las instituciones del estado venezolano.

«Agradecemos la confianza por haber venido a nuestro país. Sabemos que mediáticamente y a nivel de las redes sociales quieren mostrarles una realidad distinta a la que se vive aquí y como han visto queremos ser sede de grandes eventos, entre ellos la Premier 12, como parte del ciclo olímpico y para que nuestro país pueda escribir su historia en los Juegos Olímpicos«, expresó León.

Continente unido

El secretario general de la Copabe mostró el orgullo que siente el ente que rige el beisbol en el continente por visitar el país y observar de primera mano el trabajo que se ha hecho en Venezuela para albergar distintos torneos internacionales como el Panamericano femenino que iniciará en La Guaira este sábado y la Serie del Caribe Gran Caracas 2026, respectivamente.

«Me siento orgulloso de estar en este lindo país, de poder unir al continente a través del beisbol y de tomar las mejores decisiones para que todo marche bien con el desarrollo del beisbol en Latinoamérica y al mismo tiempo seguir apostando por su crecimiento para que nuestra región pueda contar con una organización más completa», señaló Cabrera.

Desarrollo albiceleste

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Beisbol, Roberto Braccini, apuntó que la selección femenina del país sureño llega a Panamericano, que se jugará en el estadio Jorge Luis García Carneior de Macuto, con la expectativa de mostrar el desarrollo que ha tenido el deporte en Argentina en los últimos años.

«Tenemos la expectativa de poder competir en el Panamericano que es clasificatorio para el Mundial. Venezuela nos ha recibido muy bien y nos ha tratado con mucho cariño y con mucha calidez, por lo que nos hemos sentido muy cómodos para trabajar por el desarrollo del beisbol en Latinoamérica«, argumentó Braccini.

F/Prensa Mindeporte