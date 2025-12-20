Conformado Cuerpo de Combatientes Ecosocialistas para la defensa de la Patria

«Estamos listas y listos, a su orden, para cualquier circunstancia, para seguir avanzando en la defensa de la patria», fueron las palabras del ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, hacia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tras anunciar la creación del Cuerpo Combatiente Ecosocialistas para la defensa de la soberanía y de la paz de Venezuela.

En el acto de Conmemoración al Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, realizado en el parque Vinicio Adames, ubicado en el estado Miranda, el ministro Molina hizo entrega de una bandana táctica que identificará al presidente Maduro como miembro de este cuerpo de defensa nacional.

«Queremos hacerle entrega formal de nuestra bandana táctica, Presidente, tiene muchas funciones, una, identificarnos como integrantes del cuerpo de combatientes. Otra, conformarnos en combatientes contra quien sea, donde sea y cuando sea», detalló Molina con profundo orgullo patrio.

El Jefe de Estado agradeció el gesto del Ministro de Ecosocialismo, asegurando que todas las metas planteadas para el año 2026 se cumplirán.

T/Prensa Presidencial