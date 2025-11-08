Conglomerado Productivo impulsa el encadenamiento productivo y la producción nacional de la industria del calzado 

Con el fin de conocer los procesos productivos del Grupo XETMA, fabricantes de calzados de seguridad industrial, ubicados en Catia, parroquia Sucre de Caracas, autoridades del Conglomerado Productivo S.A., empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, visitaron este viernes esta empresa para contribuir con la producción nacional del calzado.

En este sentido, Héctor Bravo, presidente del Conglomerado Productivo S.A., expresó que la idea es sustituir las importaciones y lograr el encadenamiento productivo de este sector, para aumentar la producción nacional del calzado con el objeto de satisfacer una de las necesidades básicas de la población y fortalecer el desarrollo económico de la Nación.

Por su parte, Danny Vince, representante del Grupo XETMA, el cual tienen la marca de calzados STERN, quienes fabrican calzados colegiales, de seguridad, militares y de moda, informó que cuentan con una capacidad instalada para producir 200 mil pares de zapatos al año y la capacidad operativa es de 20 mil.

Vale destacar, que esta empresa se fundó en el 2006 y tiene una trayectoria de más de 20 años en el mercado nacional. <Yo soy la segunda generación, la empresa ya venía mucho tiempo atrás>, ratificó el productor.

Esta empresa de manufactura comercializa a través de sus RRSS, cta Instagram @calzadostern; también tienen dos puntos de venta en Catia, tanto en la fábrica como en la tienda, ubicada en avenida principal de Los Flores de Catia; así como, en tiendas al mayor. Igualmente, aportó al Catalogo Industrial que oferta el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Industrias y Producción Nacional.

Vicen instó a fortalecer y promocionar lo Hecho en Venezuela, por medio de las redes sociales y toda la tecnología que hay hoy en día, aprovechando estas herramientas para hacer una expansión de nuestros productos. Los fabricantes de Caracas, deberían tener los productos en los 23 estados del país, para que todos los venezolanos tengan acceso a los productos que se hacen en el pías.

<Nosotros tenemos que actualizar nuestras tendencias y ver lo que necesitamos. ¿Quiénes hoy en día consumen?, los muchachos de 15 a 30 años, un mercado muy accesible porque es el que más consume, pero tenemos que ver qué es lo que marcan ellos como tendencia, qué producto, la moda y los modelos que les gusta>, ratificó el productor de calzado.

Por último, el director de Grupos XETMA Mira, afirmó que la expectativa más grande es que todos los productos puedan estar en vitrina a nivel nacional y consumido por todos los venezolanos. <Porque somos un país potencia y nos vamos a volver más fuertes si consumimos lo que producimos y después lo que nos queda, exportarlo. Los sectores manufactureros de calzado, textil, madera, construcción, deberían ser hecho en Venezuela>.

Estás acciones están basadas en las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y promovidas por el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, con el fin de fortalecer la producción nacional y el desarrollo económico del país.

T y F /Prensa- CPSA