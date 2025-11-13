Conglomerado Productivo visita empresas textiles del occidente para visibilizar la producción en la región 

Con el fin de visibilizar y encadenar los distintos eslabones del sector textil en la región zuliana, autoridades del Conglomerado Productivo S.A. (CPSA), empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, recientemente visitaron la empresa textil Inbortex C.A., ubicada en el sector Sabaneta de Maracaibo, estado Zulia.

Esta empresa tiene una capacidad instalada de producción de 40 toneladas de telas jersey y pique mensuales, la cual comprende los procesos de hilandería, tejeduría y tintorería, siendo una de las fábricas textiles más grandes a nivel nacional.

Asimismo, María Virginia Converso, presidenta de Inbortex C.A., destacó la necesidad de que se visibilizara el potencial productivo existente en la región zuliana y en el interior del país: “La industria textil no tiene fortalezas únicamente en la región central, sino también existe una gran capacidad instalada, distribuida a lo largo del territorio nacional”.

Vale resaltar, que Inbortex es ejemplo de resiliencia y capacidad de adaptación ante las distintas realidades, ya que han innovado en materia de tintorería, cuentan con laboratorios propios que les permiten producir productos y servicios de alta calidad y exclusivos, los cuales se adaptan a las necesidades de los clientes, creando formulaciones de colores originales y propias.

Estas acciones están basadas en la primera T, la Transformación Económica, impulsada por el Presidente Nicolás Maduro y promovidas por el ministro del Poder Popular para las Industrias y producción Nacional, Alex Saab, con el propósito de fortalecer la Producción nacional y la economía del país.

T y F/ Prensa CPSA