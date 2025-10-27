Conglomerado Productivo y Gran Misión Venezuela Joven unidos para fortalecer la Escuela Nacional de Moda

Con el fin de apuntalar el desarrollo de la calidad nacional, contribuir con la sustitución de importaciones y promover la formación y capacitación técnica de la juventud venezolana en la industria textil, autoridades del Conglomerado Productivo (CPSA), empresa adscrita al Ministerio de Industrias y Producción Nacional; y de la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ), visitaron las empresas Creaciones Baby D´Altos y R&N Textil.

En este contexto, Héctor Bravo, presidente del CPSA, ratificó la disposición de vincular las empresas adheridas al Conglomerado del sector textil con la Escuela Nacional de Moda, para contar con espacios formativos que permitan elevar la calidad en los productos. “El objeto es trazar estrategias conjuntas en pro del desarrollo de la Escuela Nacional de Moda de la Gran Misión Venezuela Joven”.

Estas empresas con una trayectoria de más de 30 años en el mercado nacional, están enfocadas en la producción de prendas para uso cotidiano, uniformes escolares, uniformes institucionales, ropa y lencería de bebé.

Por su parte, Wilmer Vázquez, jefe del vértice uno de la GMVJ, propuso trazar una hoja de ruta conjunta con la finalidad de apuntalar el desarrollo de la Escuela Nacional de Moda y propiciar la formación técnica de la juventud venezolana en la industria textil.

En este sentido, Rocco Dalto, presidente de Baby D’Altos textil, afirmó que están seguros de “que se puede crecer en Venezuela y que hay mucho por hacer en pro de la industria textil”.

Vale destacar, que ambas empresas cuentan con una capacidad instalada superior a 30.000 prendas mensuales, poseen tejeduría propia con la cual autoabastecen su necesidad de telas, en relación con la tela jersey, piqué y rib, generando aproximadamente 140 empleos directos y más de 200 empleos indirectos.

Estas acciones, están basadas en las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, y promovidas por el Ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, como parte de la 1T, la Transformación Económica, con el propósito de fortalecer la producción nacional y el desarrollo económico de la nación.

T y F/ Prensa- CPSA