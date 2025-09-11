Congresistas de México respaldan a Cuba, Palestina y Venezuela frente a agresiones

Diputados del Congreso de México y movimientos sociales expresaron su solidaridad con Cuba, Palestina y Venezuela, rechazando bloqueos, agresiones y el genocidio de Israel con el apoyo de Estados Unidos.

El pronunciamiento se dio durante un Foro de Solidaridad en la Cámara de Diputados, donde los participantes denunciaron las violaciones al derecho internacional y el impacto del imperialismo estadounidense en la región.

“Lo que le hagan a Palestina, a Venezuela y a Cuba se lo hacen al pueblo mexicano y a la Patria Grande”, afirmó el diputado José Luis Sánchez, subrayando la necesidad de defender la soberanía de los pueblos.

Otros congresistas coincidieron en que el respaldo a estas naciones es una forma de proteger la dignidad y derechos de México, afectado indirectamente por las acciones de EE. UU. y sus aliados.

Los participantes llamaron a la solidaridad activa, organizando foros de denuncia y acciones que promuevan la autodeterminación y resistencia frente a las agresiones externas.

