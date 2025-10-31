Congresistas demócratas denuncian ilegalidad de ataques en el Caribe

Congresistas demócratas de Estados Unidos denunciaron que la administración de Donald Trump todavía prescinde de compartir detalles críticos sobre los recientes ataques militares en el mar Caribe contra embarcaciones. Además, reclamaron que los abogados del Departamento de Guerra se retiraran el pasado jueves durante una sesión ante el parlamento.

Al respecto, la representante de California, Sara Jacobs, denunció que «no hay nada que escucháramos que cambiara mi consideración de que esto es completamente ilegal, [….] e incluso si el Congreso lo autorizó, seguiría siendo ilegal porque se ejecutaron asesinatos extrajudiciales sobre los cuales no tenemos evidencia».

“No escuché ninguna estrategia, ninguna evaluación de cómo acabarían con el flujo de drogas hacia Estados Unidos», vociferó el representante de Colorado, Jason Crow .»Nuestro trabajo es supervisar el uso de la fuerza letal por nuestras fuerzas armadas fuera de Estados Unidos, y me retiro sin un entendimiento de cómo y por qué están haciendo una evaluación que el uso de la fuerza letal fue adecuada», acotó Crow.

Por su parte, el senador Mark Warner advirtió que: «lo que la administración hizo en las últimas 24 horas es corrosivo, no solo para nuestra democracia, sino directamente peligroso para nuestra seguridad nacional».

T y F/ VTV