Congresistas y expertos de EEUU condenan bloqueo de Trump contra Venezuela

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre imponer de un bloqueo naval a Venezuela fueron rechazadas por miembros del Congreso y expertos en derecho internacional de la nación norteamericana, quienes advirtieron que la propuesta constituye un acto de agresión y viola las normas fundamentales del derecho internacional.

Ryan Goodman, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York y exasesor del Departamento de Defensa, afirmó que un bloqueo naval equivale a un acto de guerra y se ajusta a la definición de agresión establecida por la resolución 3.314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El congresista Joaquín Castro también cuestionó las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, señalando que se hicieron sin la autorización del Parlamento. Informó que la Cámara de Representantes debatirá una resolución para ordenar el cese de cualquier acción hostil contra Venezuela.

Castro indicó que la asamblea plenaria deberá decidir si apoya medidas que puedan conducir a un nuevo conflicto. Legisladores y expertos coincidieron en que ordenar un «bloqueo total» a los buques vinculados a Venezuela violaría la Carta de las Naciones Unidas y podría constituir un crimen de agresión.

