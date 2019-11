Congreso argentino repudia golpe de Estado en Bolivia

El Congreso de Argentina repudió este miércoles por mayoría de sus miembros el «golpe de Estado» en Bolivia e instó al Poder Ejecutivo a conceder asilo político a «cualquier integrante del gobierno encabezado por Evo Morales» que así lo solicite.

El Senado aprobó con 29 votos positivos, 6 negativos y 6 abstenciones el proyecto impulsado desde el peronismo que expresa su «más enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el Gobierno democráticamente electo del presidente Juan Evo Morales Ayma».

La votación mostró una división al interior del espacio oficialista Cambiemos, ya que la Unión Cívica Radical se abstuvo, mientras que el PRO, partido del presidente Mauricio Macri, optó por el rechazo.

En la declaración consensuada por el cuerpo de la Cámara alta se exhorta al Poder Ejecutivo de Argentina a que «en virtud del quiebre democrático ocurrido en el hermano país, conceda asilo a cualquier integrante del gobierno encabezado por Evo Morales que así lo solicitara, a fin de garantizar la protección de su vida, su libertad y su integridad, y la de su familia».

Al inicio de la sesión, el presidente del Bloque Justicialista, Carlos Caserio, dijo que «Evo Morales debió renunciar por determinadas circunstancias, las amenazas personales sobre su vida y la de su familia, además por la responsabilidad de evitar cualquier derramamiento de sangre del pueblo boliviano».

En sesión paralela, la Cámara de Diputados, aprobó también el miércoles un proyecto del Frente de Todos (peronismo) que expresa «profundo repudio» hacia el «golpe de Estado perpetrado el 10 de noviembre de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia que obligó a su presidente Juan Evo Morales Ayma y otros/as funcionarios del gabinete a renunciar a su mandato».

La deliberación se extendió por espacio de cinco horas.

El legislador Agustín Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria-Partido Justicialista (peronismo), destacó que no hubo «ningún discurso que no haya condenado el golpe de Estado. Lo que surge es que lo que pasó en Bolivia es un golpe de Estado. Me complace».

«Destaco la unanimidad discursiva, aunque no haya unanimidad en el voto», agregó.

Evo Morales llegó a la Ciudad de México el martes como asilado político, después de dimitir a la Presidencia de su país luego de que las Fuerzas Armadas de Bolivia sugirieron que dejara el cargo.

Ello ocurrió horas después de haber llamado a nuevas elecciones ante un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que señaló que encontró irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre, en los que se reeligió.

T/Xinhua

F/Archivo