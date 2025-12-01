Congreso Constituyente Universitario debatirá propuestas para fortalecer el sector

Este 1 de diciembre se llevará a cabo en todos los espacios del país el Congreso Nacional Constituyente del Sector Universitario, un encuentro histórico donde estudiantes, docentes y trabajadores se unirán para debatir, proponer y elegir a sus voceros, para reafirmar que la universidad venezolana es fuerza viva en la construcción de la Nación.

La jornada contempla la realización de Asambleas Universitarias, donde podrán debatir, proponer y elevar iniciativas concretas que contribuyan al fortalecimiento y renovación del sistema universitario.

Asimismo, se procederá a la elección de tres (3) voceros por cada espacio universitario, quienes tendrán la responsabilidad de representar a su institución en este Congreso, llevando la voz de sus comunidades académicas y garantizando la participación activa y democrática en el proceso constituyente.

El ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, invita a toda la comunidad universitaria a ser parte de este encuentro histórico, que busca consolidar propuestas y acciones en beneficio de la educación superior y del desarrollo nacional.

F/VTV