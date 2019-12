Congreso de Comunicación abogó por crear red latinoamericana que enfrente las mentiras imperiales

Entre las conclusiones y recomendaciones del congreso, que concluyó ayer, están crear un internet de los pueblos, impulsar un proceso de descolonización y un mundo multipolar y multiétnico, además se planteó un juicio popular a la OEA y una condena a Michelle Bachelet

El Congreso Internacional de Comunicación, organizado por el PSUV y que se desarrolló en el Hotel Alba Caracas, cerró este miércoles con una serie de propuestas, entre ellas la implementación de una plataforma de intercambio de contenidos para contrarrestar la ofensiva imperial en materia comunicacional, la creación de la Universidad Internacional de la Comunicación, lo cual prácticamente ya es un hecho, crear un internet de los pueblos, impulsar un proceso de descolonización para crear un mundo multipolar, multiétnico y pluricultural para que los pueblos sean soberanos e independientes, incluir el idioma portugués a la Red Latinoamericana de Contenidos, plantear un juicio popular a la OEA y condenar a Michelle Bachelet, promover el nacimiento de periódicos digitales alternativos, centros informáticos en comunidades urbanas y rurales y expandir las radios comunitarias, crear nuevos portales web soberanos, endógenos, no tradicionales, con instancias de trabajo y plataformas en el continente. Se propuso difundir y utilizar el sistema venezolano Patria como medio de comunicación.

Las conclusiones fueron difundidas en horas del mediodía por los voceros de los delegados reunidos en el Salón Bicentenario del hotel, en la plenaria dirigida por Tania Díaz, encargada de la secretaría de propaganda, agitación y comunicación del PSUV, además de vicepresidenta de la ANC.

Díaz comentó que durante los dos días del congreso se produjo un debate intenso y que por primera vez “se ha juntado la academia con el pueblo, la experiencias con los pueblos, la guerrilla comunicacional con los estrategas. Esa era la intención”.

Al congreso asistieron unos 250 delegados provenientes de 35 países, así como de todo el país.

Expuso que el congreso mismo había sido una red de comunicación y que desde hoy mismo debemos convertirnos en un solo colectivo que enfrente al enemigo, el discurso único, que enfrente la violencia, la cultura de la muerte y que fortalezca, con nuestras experiencias, con los trabajos colectivos, con la calle, la cultura emergente, la cultura de la solidaridad, la cultura del humanismo, la cultura de la vida.

Díaz informó que ayer sostendrían una reunión en la Universidad Bolivariana de Venezuela con el ministro del Poder Popular para la Educación Superior, César Trompiz, para analizar lo concerniente a la creación de la Universidad Internacional de la Comunicación, una propuesta que ya fue debatida.

En cuanto a la plataforma de contenidos, la dirigente expuso: «Tenemos que desarrollar una plataforma de intercambio de contenidos, en la cual el trabajo que hemos venido haciendo tenga un espacio, una ventana donde mostrarse y que tenga una cantera de contenido, de discursos, de imágenes, de noticias».

Blanca Eekhout, titular del Ministerio de Comunas, y quien acompañó a Tania Díaz en la mesa principal, junto a Eduardo Piñate, ministro del Trabajo, dijo que de este congreso surgiría una plataforma de multirredes, una red de redes, para garantizar que la verdad permita la unidad de los pueblos.

“Este mundo está en un proceso de cambios que es irreversible. El modelo capitalista neoliberal no es sostenible y no permite la paz. Necesitamos equilibrio y para eso los pueblos deben tomar el poder. Debemos refundar nuestro continente, no sobre el racismo, el colonialismo, el patriarcado, sino sobre la solidaridad y la hermanad, sobre el encuentro y sobre lo que nosotros tenemos como valores fundamentales, nuestras raíces profundas, de nuestros pueblos originarios, de los afrodescendientes, pero nunca más sobre la barbarie, la esclavitud y la dominación. Estamos en un proceso de cambios. La arremetida imperialista solo muestra su decadencia, la unidad de los pueblos es el futuro y estamos seguros de que iremos hacia una gran constituyente popular, latinoamericana y mundial”, señaló Eekhout.

Descolonización

En general la diversidad de recomendaciones apuntó a la creación de la Universidad Internacional de la Comunicación, a despegarse del dominio tecnológico en redes sociales y crear los propios contenidos, propulsar iniciativas de comunicación popular.

En cuanto a la comunicación, contrahegemonía y descolonización, se propuso trabajar para desarrollar la capacidad de desmontar los contenidos y mensajes del sistema capitalista, patriarcal y colonizador, que permita ejercer los derechos de la mujer, la igualdad y la equidad de género; fortalecer los medios comunitarios y otros instrumentos de lucha como antídoto contra la comunicación fetichista burguesa; crear una red internacional de comunicación que permita la articulación de todas las organizaciones y movimientos sociales; crear una casa de descolonización del pensamiento para las ciencias y saberes ancestrales que permita la resemantización de la historia y reivindique la causa de los pueblos originarios. Igualmente se propuso definir una fecha para la red y se propuso el 12 de abril como el Día del Comunicador Internacional Popular; asimismo crear una red que sea estratégica y táctica en lo comunicacional y en la soberanía.

De la Universidad Internacional de la Comunicación se propuso repensar una apuesta epistemológica que promueva el comunalismo, las luchas y la innovación de las luchas populares. Pensar la universidad de una nueva comunicación es repensar la Revolución, es decir, es praxis de comunidades reflexionando acerca de sus necesidades y sus sueños: la universidad será el territorio para sumar, incluir, a pesar de las limitaciones de las tecnologías que podamos enfrentar. Será un ejercicio colectivo por la construcción de una nueva conciencia de clases y de pueblos en lucha, y es un hecho de responsabilidad continua por la igualdad. La universidad asume el debate como una herramienta educativa que agudiza la capacidad de acción y acción. Es imperativo profundizar los estudios bolivarianos y étnicos, y se propone estudiar el pensamiento de Hugo Chávez, que fue un maestro en la comunicación en sí de toda la comunicación.

