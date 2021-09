Congreso y la Corte Suprema de Brasil tumban el decreto que dificultaba el control de noticias falsas

Nueva derrota y por partida doble para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. La polémica medida provisional que alteraba el marco civil de internet y limitaba la capacidad de las redes sociales para excluir contenidos de sus plataformas ya no existe. La Corte Suprema y el Congreso la tumbaron el martes prácticamente de manera simultánea.

Vista como un intento de Bolsonaro de animar a su militancia, la medida se publicó la víspera de los actos antidemocráticos del 7 de septiembre y generó gran controversia, ya que facilitaba, según los analistas, la propagación de informaciones falsas.

El texto, que tenía efecto inmediato pero necesitaba ser aprobado por el Congreso para no perder validez, reforzaba «los derechos y garantías de los usuarios de la red» y combatía «la supresión arbitraria e irrazonable de cuentas, perfiles y contenidos por parte de los proveedores». Desde que vio la luz, fue ampliamente criticado por políticos y especialistas.

Twitter, Facebook y Google se manifestaron en contra. «Esta medida provisional limita significativamente la capacidad de contener abusos en nuestras plataformas, lo cual es fundamental para ofrecer a las personas un espacio seguro de expresión y conexión online», declaró Facebook.

El rechazo de una medida provisional no es habitual. Hasta la fecha solo había ocurrido en cuatro ocasiones desde el restablecimiento de la democracia, en 1985. Con Bolsonaro en el poder se han bloqueado dos, la del martes y otra en junio de 2020 que violaba la autonomía de las universidades federales para la elección de sus rectores.

«Inconstitucional»

La semana se inició con un pedido del Fiscal General de la Nación, Augusto Aras, solicitando al STF la suspensión de la medida. El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, citó a Aras en su decisión y mencionó el «ejercicio abusivo de la competencia presidencial». «La mera tramitación de la medida provisional […] ya constituye un factor que atenta contra el desempeño de la misión constitucional del Congreso Nacional», aseguró. También la jueza del STF Rosa Weber la consideró inconstitucional.

Poco después de la decisión de Pacheco, el mandatario minimizó el tema. «Las ‘fake news’ forman parte de nuestra vida. ¿Quién no contó nunca una mentirijilla a su novia? Si no, la noche no termina bien», ironizó.

El líder de la oposición, el senador Randolfe Rodrigues, consideró que el texto permitía a Bolsonaro «legislar en beneficio propio y el de sus seguidores». El mandatario es objeto de varias investigaciones del STF, entre ellas una que comenzó en 2019 sobre la difusión de ‘fake news’.

Según Gerson Camarotti, analista político de G1, en lugar de echarse hacia atrás con la medida, Bolsonaro ha optado por aceptar la derrota y evitar las críticas de su militancia, que ya arremetió contra él la semana pasada cuando cambió radicalmente su discurso.

Después de animar a sus seguidores a participar en masa en las manifestaciones del 7 de septiembre y de realizar declaraciones con tintes autoritarios contra el STF –lo que impulsó la posibilidad de un pedido de ‘impeachment’ contra él–, Bolsonaro dio un giro y adoptó un tono conciliador interpretado como una traición por muchos ‘bolsonaristas’.

Este miércoles, el inspector general del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luís Felipe Salomão, decidió investigar si hubo o no financiación en los actos del 7 de septiembre y si se utilizaron como propaganda electoral anticipada, lo que está prohibido.

Desde hace meses, la popularidad del ultraderechista se encuentra en caída libre debido, entre otras cosas, a su pésima gestión de la pandemia, la inflación y las investigaciones a las que se enfrenta en el STF y en el TSE. De cara a las elecciones de 2022, las encuestas ya dan como claro ganador al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

También esta jornada, con motivo del Día de la Democracia, un grupo de 29 entidades de la sociedad civil lanzó una campaña a favor de la democracia. En un video varias personalidades relatan los ataques sufridos durante el Gobierno de Bolsonaro por su desempeño profesional y su posicionamiento político.

