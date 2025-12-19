Conmemoran el Bicentenario del Decreto de Chuquisaca

Este viernes, a propósito del Bicentenario del decreto de Chuquisaca promulgado por el Libertador Simón Bolívar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, conmemora este día histórico, mejor conocido como la primera legislación ambientalista regional.

La firma del Decreto de Chuquisaca, fue rubricado por el Padre de la Patria el 19 de diciembre de 1825 durante un recorrido triunfal por tierras bolivianas, en las que forjó su visión sobre la necesidad de proteger y cuidar de la naturaleza, así como la recuperación y uso racional de los recursos naturales.

Es por ello, que hoy, el Jefe de Estado junto a autoridades de Ecosocialismo, reiteran la importancia de seguir defendiendo a la Pachamama, la Madre Tierra, que inicia fundamentalmente en la Campaña del Sur.

Vale destacar, que la Campaña del Sur es un proceso que ya estaba delineado desde la Constitución de Venezuela de 1811; por tanto, en el presente, el presidente Nicolás Maduro insiste en lo fundamental que es el Decreto de Chuquisaca, ya que es un punto referencial para el Gobierno Bolivariano en la promoción del Ecosocialismo, de la Misión Árbol y de la educación ambiental que se promueve, y que dejó por escrito el comandante Hugo Chávez en el 5to objetivo del Plan de la Patria.

T/Prensa Presidencial