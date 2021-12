Connor McGregor carga contra la Unión Europea

Connor McGregor ha vuelto a revolucionar las redes sociales. El luchador de la UFC ha mostrado su opinión sobre la vacunas y el coronavirus. Ha publicado un polémico mensaje que poco después ha tenido que borrar y matizar.

En sus primeras palabras cargaba duramente contra la Unión Europea: «Forzar a la gente a vacunarse es un crimen de guerra», sentenció.

En plena nueva ola de coronavirus y con la incertidumbre del verdadero alcance de la variante ómicron, la oblitagoriedad de presentar el pasaporte covid para interrelacionarse en lugares con muchas personas, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de vacunarse.

McGregor ha sido contundente e incluso ha pedido la salida de Irlanda de la Unión Europea: «¿Crees que forzar a la gente a inyectarse algo en su cuerpo no es un crimen? La gente debe tener derecho a elegir. Está en camino un intento de obligar a la gente a vacunarse por parte de la Unión Europea. No puedo estar de acuerdo con eso, pero sé que nuestro perritos falderos en el poder harán lo que les digan. Es momento de que Irlanda abandone la Unión Europea. Forzar a la gente a vacunarse es un crimen de guerra».

Ante la polémica generada, McGregor borró los mensajes y lanzó unos nuevos para aclarar su postura: «Forzar a alguien a inyectarse algo que no quiere en su cuerpo está aberrantemente mal. No estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de no poder elegir. Dios bendiga a los que piensan de otro modo».

No es la primera vez que McGregor borra un mensaje de este tipo. Hace dos semanas ya lo hizo tras escribir que «las vacunas no han funcionado para detener esto. Más vacunados que nunca. Más casos que nunca. Reevaluad por completo. Dejen de aceptar limosnas».

T/Marca

F/Archivo