Conoce las tareas que dejó el presidente Nicolás Maduro al Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana

En un acto solemne celebrado en la Academia del Servicio de Policía del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, núcleo El Junquito, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, colocó tareas de alta trascendencia al cuerpo de cadetes, estudiantes y personal docente, para la consolidación de la Defensa Integral de la Nación y el Poder Nacional.

El Mandatario Nacional instó a la reflexión conjunta y a la elaboración de propuestas, bajo el concepto de una ofensiva permanente multidimensional, que tenga por objetivo asegurar la paz y la existencia de la República.

En tal sentido, enfocó su discurso en la importancia de la formación en la doctrina bolivariana, en la geopolítica y en la construcción de la nueva sociedad, para el fortalecimiento del Poder Nacional.

Primera tarea: Propuestas para la ofensiva permanente

La primera tarea encomendada tiene por objeto recabar el análisis prospectivo de la comunidad académica y estudiantil respecto al fortalecimiento de la estrategia de seguridad y defensa de la Patria.

El punto de reflexión se centra en determinar las acciones adicionales que la Nación debe implementar para reforzar la ofensiva permanente y garantizar el triunfo de la paz en cualquier circunstancia en los meses y años venideros.

Esta tarea, fue exigida especialmente a la totalidad de los estudiantes de la Academia, en 16 párrafos de dos cuartillas cada uno, presentados de puño y letra. El personal docente también debe participar en esta reflexión, para utilidad del Ejecutivo Nacional.

Segunda tarea: Contribución al Poder Nacional desde el Sistema Policial

La segunda instrucción del Jefe de Estado aborda la dimensión geopolítica y el rol de los organismos de seguridad del Estado en la edificación del Poder Nacional.

Solicitó un análisis sobre la manera en que la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), contribuirán a construir el inmenso Poder de la Nación venezolana.

El análisis debe basarse en el concepto de un Poder Nacional integral y nuevo , el cual, trasciende a los Poderes Públicos tradicionales e incluye los poderes social, comunal, político, económico, militar y la poderosa espiritualidad e identidad nacional.

El presidente Maduro colocó como plazo de entrega de estas reflexiones, un término de veinticuatro 24 horas, estableciendo como límite las 6:00 p.m. del sábado.

T y F/ Prensa Presidencial