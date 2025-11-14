«Conocimiento y conciencia es lo que nos va a hacer verdaderamente libres para siempre», así lo dijo el presidente Nicolás Maduro

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,destacó durante su intervención en el «Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional», que el poder más importante que tiene la humanidad es el conocimiento y la conciencia, y que así lo reiteraba siempre en vida el Comandante Chávez.

Al mismo tiempo, señaló que esta es una clave relevante en cuanto a la esencia y la autodeterminación de los pueblos, aunque cada país le da la forma de organización según lo establecido en su política, para de esta manera construir su propia prosperidad y manejo de la política.

Al mismo tiempo el Líder venezolano aseveró que la historia debe ser más estudiada para el pueblo, porque «siempre hay que pensar en el pueblo virtuoso, ya que deben saberlo todo, ser la fuente de todas las luces, fuente de todos los saberes, de todos los conocimientos, como decía el Libertador».

Presidente Obrero, hombre de a pie

En este orden de ideas, hizo un recuento histórico, recordando que una vez el Comandante Chávez, lo llamó, un lunes 7 de agosto del año 2006, a las 8 de la noche, para decirle lo nombraría Canciller de la República, y que por esa razón, siempre dice que «sencillamente es un obrero, un hombre de los barrios, un hombre de a pie».

Por tanto, ha invitado a los países del mundo a mantener viva la historia de sus pueblos, y en específico al Canciller de la República, Yván Gil, a quien le indicó que esto es importante para el estudio y la difusión «porque de todas las coyunturas, uno tiene que sacar nuevas lecciones, debido a que la conciencia es lo que nos va a hacer verdaderamente libres para siempre».

T y F/ Prensa Presidencial