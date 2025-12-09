Conozca las líneas de acción que estableció el presidente Maduro como meta para el 2026

Nuevas metas para este 2026 estableció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante el Balance del Sistema Nacional de Gobierno Popular, realizado este lunes en la ciudad de Caracas junto a la Primera Dama, Cilia Flores; de la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; de los vicepresidente sectoriales y miembros del gabinete ministerial.

Las líneas de acción para el próximo año son:

1. Ampliación de la participación en las consultas populares y fortalecer la democracia completa que, a su vez, se traduce en la consolidación de la obra pública, a través de la democracia directa y permanente.

2. Fortalecimiento del Sistema de Planificación, acción de las Comunas, combinando la efectividad armónica del 1×10 Comunal del Buen Gobierno.

3. Sistema de Autogobierno. Son 5 mil 336 Salas de Autogobierno que deberán estar activas para gobernar a la comunidad.

4. Economía Comunal. El impulso y fortalecimiento de la Banca Comunal deberá imponerse al ser el sistema financiero territorial local para financiar la producción.

5. Red de Misiones, deberán tener expresión en las Bases de Misiones Socialistas y en las Salas de Autogobierno.

6. Formación y la Comunicación, se instruye más articulación con la Universidad de las Comunas para defender la verdad del país, dentro y fuera de Venezuela.

7. La Seguridad y la Defensa del Territorio y de la Patria. Se traduce en el fortalecimiento de los Cuadrantes de Paz, por lo menos uno, por cada Circuito Comunal y el fortalecimiento de las Unidades Comunales de Milicia en los 5 mil 336 Circuitos Comunales.

T/Prensa Presidencial