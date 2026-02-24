Conozca los pasos para solicitar el beneficio de la Ley de Amnistía

El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, compartió el procedimiento y los pasos que establece la normativa para solicitar el beneficio.

En rueda de prensa, explicó que, según lo establecido, puede solicitarlo ante el Ministerio Público, la Defensa técnica o los sujetos legitimados, como lo señala el artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal. De igual manera, quienes se encuentren fuera del territorio nacional, según el Artículo 7 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, a través de un apoderado.

“La persona que considere que entra dentro de lo supuesto que abraza la Ley de Amnistía debe solicitarlo ante el tribunal que lleva su causa, todo tribunal tiene una recepción de documentos ahí, el juez determina la causa y verifica que el caso se corresponda con los 13 hechos de violencia que están en el artículo 8 de la Ley”, indicó.

Asimismo, Arreaza señaló que el proceso se realiza en un plazo máximo de 15 días, y empiezan a contarse desde que se presenta la solicitud ante el tribunal correspondiente.

Solicitud de amnistía

El flujograma presentado por el también diputado a la Asamblea Nacional (AN), Jorge Arreaza, explica que la solicitud se realiza ante el Tribunal que lleva la causa, unidad de recepción y distribución de documentos (URDD).

Posteriormente, el juez examinará la causa e identificará la fase del proceso penal en la que se encuentre el caso, siendo el primero: control; segundo: juicio y tercero: ejecución.

Luego la autoridad dictará la decisión como un caso de ser procedente donde se activará la vía en la Corte de Apelación para una sentencia de reemplazo, se aplicará un sobreseimiento con especial atención sobre los privados de libertad y por último se declarará la extinción de la pena y acción penal.

Por otra parte, al ser improcedente, se declarará con razones jurídicas fundadas y el ciudadano podrá ir a una apelación. Vale destacar que todo el proceso se realiza en un plazo máximo de 15 días.

Arreaza también agregó que las personas interesadas pueden enviar sus dudas o solicitudes a [email protected].

VTV