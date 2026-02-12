Consecomercio apoya la Ley para la Protección de los Derechos Socioeconómicos: «Se nos está escuchando»

El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, afirmó que el Gobierno Nacional está escuchando las preocupaciones de los diferentes sectores de la sociedad venezolana y esto se ve reflejado en la aprobación de la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, cuyo objetivo es establecer una economía libre de especulación.

Consecomercio «ve con buenos ojos» la Ley, que sintetiza «parte de nuestras aspiraciones con comerciantes y empresarios. Además, en primer lugar, se privilegia la conciliación, corresponsabilidad y participación de los consumidores a quienes nos debemos”, dijo Rodríguez durante una entrevista en el programa “Al Aire”, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Consideran que es positivo la determinación de precios de bienes y servicios que ahora “estarán sujetos a un proceso distinto”.

Indicó que en la actualidad existen 15 tipos penales y ahora con la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos solo habrá cinco en la cual “se disminuyen las penas”.

“La mayoría de los comercios afiliados a nuestras cámaras de comercio tienen un llamado serio de nuestra institución a respetar la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos porque, precisamente, se nos está escuchando”.

