Consejo de Seguridad de la ONU sesionará tras solicitud de Venezuela

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto celebrar el próximo 23 de diciembre una sesión dedicada a la situación en Venezuela, tras una solicitud formal presentada por el país ante ese organismo internacional.

La reunión fue incluida en la agenda del Consejo, cuya presidencia ejerce actualmente Eslovenia, y está programada para las 15:00 horas (20:00 GMT), según información oficial difundida desde la sede de la ONU.

La convocatoria responde a una comunicación enviada por el representante permanente de Venezuela, Samuel Moncada, en la que se planteó la necesidad de tratar con carácter urgente las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazan la soberanía nacional.

Desde la Misión Permanente de Eslovenia ante la ONU se confirmó la realización del encuentro. “Está previsto celebrar una reunión sobre Venezuela el martes 23 de diciembre”, indicó su portavoz, Laura Miklic.

En su solicitud, Venezuela instó al Consejo de Seguridad a debatir acciones que permitan preservar la legalidad internacional y garantizar el respeto al derecho internacional público.

El planteamiento venezolano se produce luego de que Trump advirtiera sobre un posible bloqueo militar a embarcaciones petroleras vinculadas al país, en un contexto de creciente tensión diplomática.

