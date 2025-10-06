Consejo Ministerial de Seguridad establece estrategias para consolidar la paz

El vicepresidente sectorial de Política Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, encabezó la reunión del Consejo Ministerial de Seguridad, en la que estuvieron presentes autoridades de los cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En la reunión, que tiene el fin de establecer estrategias para la consolidación de la paz en el país, se evaluó el desarrollo de los planes y programas en materia de prevención, lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana.

Igualmente, revisaron las acciones desarrolladas para garantizar la protección del Pueblo venezolano, basadas en la doctrina de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

Vale citar, que el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, a través de su canal de Telegram, resaltó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se ocupa de su misión constitucional, que es garantizar la independencia nacional y preservar la integridad del territorio, el cual se mantiene en ofensiva permanente y con estrategias coherentes en defensa de la paz.

