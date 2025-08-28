Consejo Mundial de la Paz exige cese inmediato de amenazas de EEUU contra Venezuela

El Consejo Mundial de la Paz (CMP) condenó las acciones del gobierno estadounidense de enviar y desplegar buques de guerra frente a Venezuela, acción que representa una amenaza a la integridad territorial. A través de un comunicado, denunció que estas amenazas tienen un claro objetivo de interferencia e intervención para apoderarse de las ricas reservas energéticas de Venezuela.

“Esta nueva y grave escalada de la actividad militar estadounidense se produce tras años de sanciones económicas y estrangulamientos contra el pueblo venezolano. El objetivo siempre fue y es el control de las ricas reservas energéticas de Venezuela y la desestabilización total del país”, señala el texto.

Asimismo, el CMP recordó el “largo historial de intervenciones extranjeras y golpes militares en América Latina y el mundo” que ha ejecutado EEUU, por lo cual destacó que este nuevo episodio constituye una nueva violación del derecho internacional.

“Ahora presenciamos un nuevo episodio de una actitud al estilo del “Lejano Oeste” con la oferta de una recompensa millonaria por la captura del presidente de Venezuela, lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional”, remarcó.

Entretanto, exigió el cese de inmediato de las amenazas de guerra de EEUU, y exigieron la retirada de sus fuerzas armadas de la región. Además, expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano.

“Apoyamos su derecho a definir, de forma independiente y libre, su liderazgo y su futuro», puntualizó el comunicado.

F/Telesur