Consejo Nacional de Soberanía y Paz fortalece debate legislativo con consulta pública

El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz llevó a cabo una consulta pública enfocada en la Ley de Palestina y la Humanidad, así como en la Ley Derogatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la participación de representantes de los Poderes Públicos, especialistas en materia jurídica y sectores del Poder Popular.

Durante el encuentro, diversas autoridades nacionales, académicos y actores sociales compartieron sus análisis con el objetivo de fortalecer el trabajo legislativo de la Asamblea Nacional y consolidar la defensa de la soberanía venezolana y del pueblo palestino. La actividad se desarrolló en un ambiente de discusión institucional, donde se expusieron argumentos técnicos y políticos en torno a ambas iniciativas legales.

El diputado y segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía y Paz, Roy Daza, presentó ante el Parlamento el proyecto de ley, destacando su relevancia en la política internacional y la pertinencia de su debate en el órgano legislativo. Por su parte, académicos como el profesor Pablo Fernández analizaron los aspectos legales vinculados a la protección de la soberanía y la paz, mientras que la profesora y defensora de derechos humanos, Olga Álvarez, enfatizó la importancia de garantizar la autodeterminación nacional frente a intentos de injerencia.

La consulta contó además con la presencia del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, la segunda vicepresidenta América Pérez y otras autoridades, quienes respaldaron el proceso de deliberación. El encuentro reafirmó el compromiso institucional con la construcción de un marco jurídico que refuerce la independencia y la paz de la República a través de la legislación.

T/CO