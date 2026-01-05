Consejo de Seguridad aborda este lunes agresión contra Venezuela y secuestro del presidente Maduro

El Consejo de Seguridad de la ONU sostendrá este lunes una reunión de emergencia sobre la agresión perpetrada el 3 de enero por Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de su presidente constitucional Nicolás Maduro, ataque que violó la Carta de las Naciones Unidas y toda la legislación internacional.

De acuerdo con el portavoz de la Misión Permanente Somalí ante la ONU, Khadija Ahmed —su país ocupa la presidencia alterna del Consejo de Seguridad durante enero—, la reunión tendría lugar a las 10H00 hora local (de Nueva York).

Durante el ataque estadounidense también fue secuestrada Cilia Flores, esposa del presidente Maduro y primera combatiente. Las autoridades estadounidenses los mantienen retenidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Nueva York, prisión federal de alta seguridad. El ataque ordenado por la Casa Blanca incluyó bombardeos ilegales contra Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, durante los cuales fueron asesinados decenas de civiles y militares.

El presidente Maduro y Cilia Flores serán conducidos ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, en Manhattan, a las 12H00 hora local. Hellerstein estará a cargo del caso que EE.UU. fabricó en contra de ambos con la intención de provocar un cambio de régimen en Venezuela y controlar sus reservas petroleras, las mayores certificadas a nivel global.

Pese al probado y notorio aval de Venezuela en el enfrentamiento al narcotráfico, durante meses el mandatario estadounidense Donald Trump difundió esta falsa narrativa para culpar al presidente Maduro de vínculos con el tráfico de drogas y validar su secuestro y otras agresiones cometidas contra su país. Con el apoyo a esta narrativa por los medios hegemónicos y Gobiernos satélite, la Casa Blanca de paso desvió la atención de la grave crisis de salud generada por el consumo de drogas en su país, primer mercado de esas sustancias en todo el mundo.

Las agresiones de EE.UU. contra la patria de Bolívar y Chávez incluyeron un despliegue militar en el mar Caribe —con el portaviones Gerald Ford y otros buques de guerra, incluso un submarino nuclear, además de 4.000 militares y miles de misiles—, así como decenas de bombardeos contra supuestas narcolanchas y el asesinato de más de cien civiles en alta mar. Durante las últimas semanas, Trump proclamó el cierre del espacio aéreo venezolano, declaró un bloqueo naval, secuestró varios petroleros venezolanos y se jactó públicamente de robar el combustible que trasladaban.

La reunión del Consejo de Seguridad tendrá lugar tras intensas protestas el fin de semana en Venezuela, EE.UU. y otras naciones contra la cobarde agresión. Durante las movilizaciones se exigió la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, y se condenó el intervencionismo de la Casa Blanca y su intención de imponer su dominio político en América Latina mediante el uso de la fuerza.

F/Telesur