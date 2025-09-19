Consejos de Soberanía y Paz se instalan en todo el país

El Consejo Nacional de Soberanía y Paz inició este viernes la instalación de sus capítulos sectoriales y regionales, con el propósito de fortalecer la unidad del pueblo venezolano en defensa de la paz y la soberanía.

Jorge Rodríguez, vocero del secretariado, informó que la jornada comenzó en los estados Portuguesa, La Guaira y Lara, y destacó la incorporación del sector pesca, uno de los más afectados por las agresiones en el mar Caribe. En paralelo, se conforman consejos en las principales regiones pesqueras del país.

Además, el secretariado integrará un representante por cada sector productivo y social, junto a tres comisiones de trabajo —diplomática, jurídica y política— orientadas a defender la verdad de Venezuela y tejer redes internacionales de apoyo a la paz.

Rodríguez resaltó que estas acciones refuerzan el esfuerzo colectivo de la población venezolana para preservar el territorio, la independencia y el derecho de las futuras generaciones a vivir en paz.

T/CO