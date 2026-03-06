Consolidan proyecto de electrificación en la Comuna Agroecológica Turística El Gran Topo

Como parte de las acciones que ejecuta la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios (VSOPS) a través de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), se realizó la instalación de postes, transformadores y luminarias en la Comuna Agroecológica Turística El Gran Topo, ubicada en el Corredor Vial Caracas-La Guaira, con el propósito de fortalecer el suministro de energía en este importante eje productivo.

En este sentido, fueron instalados 55 postes, 6 transformadores de 25 kVa, 50 kVa y 100 kVa, respectivamente, en las comunidades que integran el Consejo Comunal “Colina Bella”, así como también se instalaron 45 luminarias Led 200w, para beneficiar a 285 habitantes del sector.

“Nosotros estamos aquí para servirles a cada uno de ustedes, nuestro presidente Nicolás Maduro, como lo he dicho siempre nos dio esta misión y tenemos que sacarla adelante”, expresó el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, en compañía de representantes comunales que hacen vida en este sector, durante una jornada de trabajo para mostrar avances de proyectos en este eje comunal.

Por su parte, Carmen Meléndez, alcaldesa el municipio Libertador, hizo un llamado a los habitantes que integran las 18 comunas socialistas a participar este domingo 08 de marzo en la Consulta Popular Nacional, en aras de aprobar proyectos en beneficio del desarrollo integral de los sectores productivos de las comunidades.

“El pueblo está empoderado, al lado de su gobierno en las diferentes escalas, para ir resolviendo los problemas. Son soluciones”, indicó Meléndez.

Esta Comuna, que se consolida como referencia de organización popular, agrupa a los Consejos Comunales La Peña de Zamora, Colina Bella, Taparitas, La Rampa, Cerro Negro, El Topo y El Paují del Topo.

Cada semana, equipos multidisciplinarios de la VSOPS visitan el Corredor Vial Caracas-La Guaira, para establecer líneas de trabajos conjuntas con el Poder Popular organizado, a fin de cumplir con proyectos y estrategias que apunten a brindar soluciones oportunas a las comunidades en las distintas áreas sociales y productivas.

En contexto, el pasado mes de noviembre de 2025, el presidente de la República, Nicolás Maduro, visitó la Comuna Agroturística “El Gran Topo”, ubicada en la autopista Caracas-La Guaira, como parte de una jornada para el impulso de la producción de alimentos diversificados en la zona, así como también constató el desarrollo de actividades en porcicultura, acuicultura, cría de gallinas y cabras, entre otras áreas.

