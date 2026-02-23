Consolidan recuperación integral de áreas administrativas de Planta Tacoa

Al concluir su visita a las instalaciones de la Planta Tacoa, que actualmente luce una imagen renovada gracias a una modernización integral, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, recordó el compromiso asumido con los trabajadores y trabajadoras a pocos días de su designación: devolver el brillo a la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC).

Este objetivo, respaldado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se fundamenta en dos ejes sustanciales: el operativo, enfocado en garantizar un servicio eléctrico eficiente, confiable y de calidad; y el de protección integral, orientado a brindar espacios dignos y adecuados para quienes mantienen la energía fluyendo.

«Hace 21 meses les dije que nosotros íbamos a levantar esta empresa; aquí vamos, arreglando todas las áreas que tengamos que arreglar en generación, transmisión y distribución, pero también pensando en el bienestar del personal para que tengan buenas oficinas donde puedan sentarse a pensar, planificar y gerenciar las áreas donde tengan responsabilidad», enfatizó en medio de un sentido encuentro con el personal administrativo del Complejo Generador «Josefa Joaquina Sánchez Bastidas», ubicado en La Guaira.

Sus palabras reafirman un hecho que se ha consolidado con el pasar del tiempo a través de ejemplos concretos como Planta Táchira o Planta Páez. Este lunes, se suma Tacoa, donde se completó un arduo proceso de remodelación y dotación de nuevos equipos, como parte de las mejoras a la calidad del entorno laboral.

«Hemos venido a ver los trabajos que se han hecho en el área administrativa y los resultados son espectaculares (…) Estamos entregando esta área a nuestros gerentes y trabajadores que con su experiencia y sabiduría lograrán sacarnos adelante», puntualizó Márquez.

La recuperación, también impulsada con fuerza por la presidenta (E) Delcy Rodríguez, contempló la renovación de 23 oficinas, así como la adecuación del comedor, la biblioteca, los baños y la sala de reuniones.

Además, se realizó la sustitución de pisos y techos, mejoras integrales de paredes y la dotación de mobiliario de oficina para el desempeño diario.

Es apenas un paso en la estrategia integral que apunta a mejorar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), todo realizado gracias al concurso directo de los trabajadores.

«A este país no lo detiene nadie. Con esas manitos de nuestros trabajadores lograremos sacar a este país y esta empresa adelante», sentención al plasmar un nuevo objetivo en ese espacio donde se delinearán soluciones cada vez más innovadoras y efectivas para el suministro eléctrico de la región central.

El trabajo apenas comienza, pero Márquez reiteró que «con nuestras manos, experiencia y conocimientos» se obtendrán victorias tempranas en la gran tarea de situar en la vanguardia a CORPOELEC.

Prensa MPPEE