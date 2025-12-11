Consolidan Sistema SOS Prehospitalario en Guaicaipuro

En un emotivo acto de reconocimiento y compromiso con la salud pública, celebrado en la Plaza Miranda de Los Teques, el gobernador Elio Serrano y el alcalde Farith Fraija realizaron la entrega de uniformes para la dignificación del personal de primera línea en el área de la salud.

El gobernador felicitó el esfuerzo de la gestión municipal por «humanizar» la atención en sintonía con las siete transformaciones nacionales, destacando que el fortalecimiento de los 27 ambulatorios del sistema +Salud Guaicaipuro ha permitido descongestionar el Hospital Victorino Santaella al atender las emergencias primarias en el territorio.

La jornada incluyó una dotación completa de uniformes nuevos para el personal que integra el sistema +Salud Guaicaipuro, beneficiando a 157 médicos y 147 enfermeras (un total de 304 profesionales).

Por su parte, el alcalde Farith Fraija destacó el nuevo uniforme verde y marrón caqui como “un símbolo de identidad, de profesionalismo, y es la armadura que llevan puesta para proteger a nuestra gente”, vinculando el color con los centros de salud municipales, conocidos como “Las casitas verdes”.

En ese sentido, el mandatario local oficializó la consolidación del servicio SOS Prehospitalario, que opera 24 horas, 7 días a la semana, resaltando la eficacia y la mística del equipo al revelar que, en lo que va del año 2025, el sistema ha logrado salvar cerca de 7 mil vidas en el municipio.

“Son más de siete mil vidas salvadas, igual número de familias que hoy siguen completas gracias a la rapidez, la destreza y el corazón que ustedes le ponen a cada llamada”, sentenció.

T/Prensa Alcaldia de Guacaipuro