Constituidos más de 4.360 Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras

“Nuestra fórmula es el Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT). Existen constituidos cuatro mil 360 CPTT en cuatro mil 360 empresas del país, privadas, públicas y mixtas. No es poca cosa, es nuestra experiencia y debemos valorar lo nuestro para mejorarlo, ampliarlo, es una trayectoria”, expresó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Desde la plenaria de juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera, en Parque Central, en la ciudad de Caracas, el jefe de Estado instó a poner en marcha el proceso aglutinador del movimiento obrero, para que nunca más se repita el burocratismo ni ninguno de los viejos métodos que sirvieron a las oligarquías en épocas de la Cuarta República.

“Hoy estamos victoriosos, más poderosos y fuertes que nunca, en la base, en las calles, en las fábricas; el verdadero poder obrero construyéndose siempre, creando e innovando siempre”, manifestó ante delegados de trabajadoras y trabajadores de Venezuela.

Recordó que en el año 2017 fue creado este instrumento que califica como maravilloso, los CPTT, que han sido mejorados y renovados. Los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores fueron parte del milagro de la recuperación económica de Venezuela, luego de que la clase obrera y trabajadora asumieron una conciencia productiva, por lo cual es una experiencia que debe ser evaluada a la luz de este Congreso Popular Constituyente de la Clase Obrera.

“Porque el imperialismo norteamericano creyó que con sanciones, quitándonos el 99 % de los ingresos, la clase venezolana se iba a confundir y se iba a rendir. Y llegaron los años 17, 18, 19, 20, con pandemia en el 21, y la clase obrera venezolana, nosotros los trabajadores, ni nos confundimos ni nos rendimos. Lo que hicimos fue trabajar, inventar, crear, echar pa’lante”.

Llamó a debatir esta experiencia de los CPTT, analizar sus fortalezas, debilidades, logros, avances y errores “aplicando el método de la autocrítica constructiva, para que los CPTT otra vez ocupen un papel vital en el modelo de la construcción del socialismo obrero venezolano”.

T y F/ VTV