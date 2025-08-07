Constituyen Comité Técnico para el Manejo de Desechos Sólidos en Venezuela

Bajo el desarrollo del Vértice 6 de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, y con el objetivo de diseñar una política pública integral que transforme la manera en que el país gestiona sus residuos, fue instalado en Caracas el Comité Técnico para el Manejo de Desechos Sólidos.

El encuentro, liderado por el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, contó con la presencia de delegados de diversos entes y organismos involucrados en esta área de vital importancia, y anunció que una de las primeras tareas será un estudio con la participación de los 335 alcaldes y alcaldesas electos en el país, para determinar la cantidad de desechos generados y la composición de los mismos.

Esta investigación será la base para trazar rutas de recolección más eficientes, implementar sistemas de clasificación, segregación y fomentar el reciclaje como motor de desarrollo local, apostando por el aprovechamiento de sus materias primas y la justicia ecológica. “Lo que se ha llamado basura, hoy lo reconocemos como fuente de riqueza que debemos seguir desarrollándolas y convertir los desechos en oportunidades productivas”, expresó el ministro Ricardo Molina.

La conformación del Comité Técnico representa una acción unificada entre el gobierno, instituciones científicas, movimientos sociales y organizaciones comunitarias, apostando por un modelo de desarrollo sustentable y participativo, y una visión política que reconoce el derecho de las comunidades a vivir en entornos sanos.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, busca romper con el extractivismo que ha dominado la gestión de residuos y avanzar hacia un modelo de economía circular, en el cual cada material recupere su valor. Este esfuerzo nacional se proyecta como una herramienta estratégica para enfrentar la crisis climática y fortalecer el Poder Comunal en la gestión de sus territorios a través de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela.