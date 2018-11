Constituyente Hermánn Escarrá aclaró que “no hay un proyecto constituyente oficial”

El constituyente Hermánn Escarrá, aclaró este lunes que todavía no hay un proyecto constituyente oficial, esto ante afirmaciones de algunos medios de comunicación que aseguran la existencia de tal documento.

“Habría que decir en primer lugar que no hay un proyecto constitucional oficial, como han dicho algunos medios de comunicación social y probablemente alguna declaración aislada, no existe ningún proyecto constitucional, lo que hay es una diversidad de propuestas enorme, muchas propuestas”, dijo el diputado al ser entrevistado en el programa Con Amorin transmitido por Venezolana de Televisión.

Explicó que las 22 comisiones que existen en el seno de la ANC ya han evaluado más de 90% de los proyectos entregados por los diversos sectores de todo el país. Agregó que las propuestas surgieron de consultas en todos los estados, municipios, parroquias y que además se conformaron Comités Populares Constituyentes en los tres niveles del ámbito nacional.

Indicó que lo evaluado por las comisiones debe ser enviado posteriormente a la comisión constitucional. “Las comisiones deben enviar eso a la comisión constitucional cuya función no es decidir, quiero subrayar eso, la comisión constitucional no decide si esta propuesta va o si esta propuesta no va, no es su función, su función es más técnica, es más de control constitucional y es de precisar qué normas son constitucionales, qué normas son reglamentarias, cuáles son actos administrativos individuales o si viola o menoscaba algún tratado internacional o las bases comiciales que son las mismas de 1999”, expuso.

Aclaró que las bases comiciales del año 1999 se repiten en la nueva constitución, es decir, que se mantiene la identidad de la República, las garantías democráticas, la progresividad de los derechos humanos, el respeto a los principios y valores del derecho internacional y la observancia de aquellos tratados válidos que hayan suscritos por la República.

SOBRE LAS PROPUESTAS

Escarrá, que también participó en el proceso constituyente del año 1999, ofreció detalles sobre la diversidad de planteamientos recogidos por toda la geografía nacional durante los recorridos que realizaron los constituyentes.

“No existe una constitución, hay propuestas sin lugar a dudas parciales, unas más integrales que otras, hay propuestas individuales, propuestas sectoriales en todos los aspectos de la constitución, porque los hay en el preámbulo, tenemos cuatro propuestas de preámbulos en este momento, tenemos propuestas del título 1, que son las disposición fundamentales, principios y valores, en la organización territorial del Estado donde entran las comunas, en la estructura de los poderes donde entra el poder popular, en la organización del poder judicial donde hay propuestas, incluso alguna que yo defiendo como es la creación de un tribunal constitucional de garantías separado de del Tribunal Supremo de Justicia”, detalló.

Mencionó que además existen planteamientos vinculados con el proceso constituyente, las reformas y enmiendas donde se les da potestades para ello también a las comunas. Agregó que hay proyectos en el orden económico en los cuales algunos proponen un sistema de economía mixta, mientras que otros plantean un sistema más liberal, otros un sistema socialista, también sugieren el sistema de economía social de mercado.

“Decir en este momento que hay una constitución es falso, es algo que no es cierto, sí se está ya prácticamente terminando todo el proceso de recepción, de análisis, de evaluación, de organización y de sistematización para ir a la integración normativa, se integra normativamente el proyecto, se envía a las autoridades de la ANC y son ellas las que dirán en qué momento eso pasa” a discusión, concluyó.

Texto/Sandra Izarra

Foto/Archivo