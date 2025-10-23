Consulado General de Venezuela en Bilbao suspende atención al público por daños de infraestructura

El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao, País Vasco, informó la suspensión de la atención a público desde el pasado lunes 13 de octubre por daños en la infraestructura de la sede diplomática.

A través de un comunicado, el Consulado venezolano detalló que “una importante filtración del piso superior del inmueble, donde se encuentra la sede consular, generó daños en la infraestructura (…) afectando sensiblemente las paredes, techos, pisos, sistema eléctrico y equipos informáticos”.

Igualmente, refiere que hubo afectación de material consular; sin embargo, la mayoría de los archivos pudieron ser resguardados. “Desde el fin de semana pasado nos encontramos activamente coordinando con los entes competentes para diagnosticar los daños y gestionar oportunamente soluciones. Junto a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y del Estado venezolano, se coordinan respuestas con el objetivo de ofrecer las orientaciones necesarias a nuestros connacionales en estos momentos de excepcionalidad”, destaca el documento oficial.

En este sentido, exhorta a los connacionales en el país europeo a dirigir sus trámites y solicitudes a las Oficinas Consulares venezolanas dispuestas en Barcelona, Canarias, Madrid y Vigo. Además, insta a las venezolanas y los venezolanos a no hacerse eco de información no oficial, por lo que recuerda los canales informativos oficiales dispuestos: X @ConsVenBilbao, Instagram @ConsulVenBilbao y el portal web consulvenbilbao.org

“Finalmente, queremos transmitir a nuestros connacionales un mensaje de serenidad. Tengan la seguridad que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y su Consulado hacen todas las gestiones y diligencias necesarias para reactivar satisfactoriamente las operaciones consulares”, ratifica el comunicado.

REDACCIÓN MAZO