Continua el plan de asfaltado y bacheo masivo en Maturín

El gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, anunció el reimpulso y continuación del plan de asfaltado y bacheo masivo en la capital monaguense. Esta importante obra se ejecuta de manera articulada entre la Gobernación, la Alcaldía Bolivariana de Maturín y el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.

El mandatario regional informó que, dando cumplimiento al compromiso asumido el año pasado, se retoman responsablemente las labores en la avenida Cruz Peraza. El proyecto contempla una intervención en cuatro fases estratégicas para garantizar la durabilidad y funcionalidad de esta importante arteria vial.

La rehabilitación integral incluye la escarificación de la capa asfáltica deteriorada para la posterior colocación de una carpeta corrida, donde se estima la aplicación de 15 mil toneladas de asfalto.

El Gobernador detalló que los trabajos abarcan limpieza del sistema de drenajes, canalización de aguas pluviales, labores intensivas de desmalezamiento, señalización vial y ornato.

En los próximos días se dará inicio formal a los trabajos correspondientes a la segunda etapa del proyecto, la cual fortalecerá la infraestructura vial de los sectores adyacentes, informó Luna.

