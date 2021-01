Continúa torneo de sóftbol homenaje a Darío Vivas

El domingo 17 de enero continuará el torneo de sóftbol en homenaje al siempre recordado Darío Vivas en el Parque Juventud y Familia en San Agustín del Norte en Caracas.

El torneo, que ya comenzó, tendrá ese día los careos Bombarderos ante Antillas; Boston vs. Caobos, Astros vs. Bergollas; Pie de Cuesta vs. Los Ángeles; Niquitao vs. Horno de Cal; Gigantes vs. Kur-2.

El evento es coordinado por la Asociación Civil Deportiva América Bolivariana (Asococdab). Se juega en las categorías máster y libre, en la modalidad de pitcheo modificado y cumple con los requisitos de la Federación de Beisbol y Softbol.

En la categoría máster (más de 45 años) participan América, Dodgers, La Gran Familia, Orlando, Star City, Los Erasos, Rangers, Zona 10, Soneros, Bebedores, PNB y Concordia. En la libre están Niquitao, Bombarderos, Concordia, Astros, Bergolla, Pie de Cuesta, Ángeles, Boston, Kur-2, Hornos de Cal, Caobos y Gigantes.

T/Eduardo Chapellín

F/Miguel Romero

Caracas