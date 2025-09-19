Continúan ejercicios militares «Caribe Soberano 200» en La Orchila

El comandante de la 1° Brigada de Infantería de Marina Anfibia, vicealmirante Nelson Silva Rojas, reportó este viernes del desarrollo del operativo de ejercicios militares Caribe Soberano 200; el cual se efectúa en la dependencia federal de La Orchila, en respuesta al despliegue naval de Estados Unidos que permanece en el mar Caribe.

«Estamos en la isla La Orchila, realizando las actividades correspondientes a la operación Caribe Soberano 200 […]», indicó Silva Rojas, y resaltó que entre los movimientos militares, figura el desembarco de las unidades que participan en la maniobra, toma de cabecera de playa y movimiento hacia el área de objetivos previamente designados; acciones que incluyen tropas de la Milicia Bolivariana. Asimismo, señaló el acompañamiento de vehículos de la Aviación Militar Bolivariana, específicamente, cazas Sukhoi 30Mk2 y F-16; así como helicópteros Mi-17.

Adicionalmente, se establecieron tres bases de apoyo de fuego; a través de los cuales se dispararon proyectiles provenientes de cañones 30 mm de vehículos anfibios VN-1; cañón 105mm de VN-16; cañón 30mm de VN-18; cañón de 20 mm de Urutu EE-11; ametralladoras de 12,7 mm, cañón sin retroceso de 106 mm; RPE Tiuna de 107 mm y el fuego de la artillería de campaña del Ejército Bolivariano con obuses 105 mm.

«Aquí están los herederos de la gloria del Ejército del Libertador, hombres y mujeres dispuestos a defender este suelo, la paz y la tranquilidad de todas y todos los venezolanos», concluyó Silva Rojas. Otros líderes militares presentes en el área incluyen al comandante de la Unidad Especial de Milicia de la Guardia de Honor Presidencial, G/B Edickson Martínez; y el comandante de la Tercera Brigada de Infantería Marina «G/B. Manuela Sáenz», contralmirante José Sánchez Sanabria.

T/CO