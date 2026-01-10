«Continuaremos enfrentando esta agresión por la vía diplomática»: Delcy Rodríguez tras hablar con Lula, Petro y Sánchez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó esta jornada que mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, «en el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada» por EE.UU. contra su país.

«Durante estos intercambios, informé detalladamente sobre los ataques armados contra nuestro territorio, que ocasionaron el asesinato de más de un centenar de civiles y militares, así como sobre las graves violaciones al derecho internacional, incluida la violación de la inmunidad personal del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama y primera combatiente, Cilia Flores», detalló a dignataria en sus redes sociales.

Refirió que las partes coincidieron «en la necesidad de avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia, sobre la base del respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados y el diálogo entre los pueblos», al tiempo que agradeció especialmente a Lula «y al pueblo de Brasil por el acompañamiento y el apoyo brindados a Venezuela en los momentos más críticos tras la agresión sufrida».

T/RT