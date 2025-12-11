Control de vegetación fortalece suministro eléctrico a 340 mil personas de Apure

Con el propósito de fortalecer la calidad del servicio a 340 mil personas del estado Apure, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) realizó labores de control de vegetación en subestaciones y redes de distribución de los municipios San Fernando, Biruaca, Achaguas, Rómulo Gallegos, Muñoz y Páez.

En corredores asociados a 14 circuitos, estas acciones permitieron adecuar ocho mil metros de líneas en media y baja tensión, lo que favoreció a los habitantes de las comunidades Caujarito, Las Terrazas, 12 de Febrero, Francisco de Miranda, La Odisea, El Guásimo, El Carrao, Apurito, El Gamero y Barra Vieja.

Asimismo, en las subestaciones San Fernando I y II, Achaguas, Mantecal, Guasdualito, El Amparo y El Nula, el personal técnico desmalezó 45 mil 300 metros cuadrados de patios de transformación, caminerías y cortafuegos, para garantizar mayor seguridad operativa y reducir riesgos de interrupciones en el servicio eléctrico.

En ese sentido, la habitante de Las Maporas, Noris Rodríguez, expresó su satisfacción por las acciones emprendidas para mantener las infraestructuras eléctricas apureñas. «Las labores preventivas en las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional han sido la clave en el proceso de optimización de este importante servicio público. El impacto positivo de estos trabajos frecuentes es tangible en cada uno de nuestros hogares», indicó.

Estos trabajos ejecutados por el personal de Corpoelec forman parte del Plan Nacional de Control de Vegetación, diseñado para optimizar la transmisión y distribución de energía, para contribuir al bienestar de las comunidades.

F/MinEnergía.