Controlado desbordamiento de río en comunidades de Carretera Nacional Petare-Guarenas

El alcalde del municipio Plaza, Antonio Galíndez, informó que la situación del desbordamiento del río que pasa por la Carretera Nacional Petare-Guarenas, y que afectó a nueve comunidades aledañas, está totalmente controlada por el Gobierno Bolivariano.

Detalló que, en el incidente natural, causado por las fuertes precipitaciones registradas en horas de la madrugada, solo se reportaron algunas viviendas anegadas y con pérdidas de enseres.

Asimismo, dijo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, junto al gobernador de Miranda, Elio Serrano, y la Alcaldía de Plaza, darán respuestas a las familias afectadas.

“Estamos cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, en articulación con el gobernador Elio Serrano, con la Alcaldía y con las salas de autogobierno, para darle soluciones concretas a todos los vecinos afectados por el desbordamiento. Estos espacios agrupan a tres comunas y una gran cantidad de vecinos que sale a trabajar, a estudiar y hacen vida aquí. Nosotros recibimos un reporte del crecimiento del río que recorre toda la orilla de esta carretera , en nuestro municipio hemos tenido nueve puntos afectados, en donde el rio se desbordó, afectando a diferentes familias de estos puntos y círculos”, explicó.

Indicó que efectivos de Protección Civil, así como los organismos de seguridad ciudadana tales como la Guardia Nacional Bolivariana, Policía de Miranda, policía municipal y la Policía Nacional Bolivariana se encuentran desplegados para atender a los vecinos afectados.

Por último, Galíndez resaltó el trabajo articulado que lleva adelante los tres niveles de gobierno, junto al Poder Popular organizado, para darle respuesta rápida y oportuna a dichas comunidades.

“Aquí está el Gobierno Bolivariano atendiendo permanentemente a nuestras familias. Por eso, estamos en articulación perfecta con el Poder Popular, conformador por los consejos comunales, las comunas, las salas de autogobierno, los organismos de seguridad y los tres niveles de gobierno, en unión perfecta para darle solución a nuestra gente”, concluyó.

