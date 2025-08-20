Controlado incendio en empresa procesadora de químicos en Los Guayos

Controlado un incendio de gran magnitud que se registró este martes en las instalaciones de la empresa Procesadora de Químicos Venezolanos, Provequim, ubicada en el municipio de Los Guayos, en el estado Carabobo, con dos personas afectadas y extensos daños materiales, que se estiman entre 90 % y 100 % de la infraestructura.

De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de la localidad, actuaron en el siniestro más de 300 funcionarios, articulados con las autoridades, cuerpos policiales y preventivos, además del Sistema de Gestión de Riesgo. Más de 15 unidades de atención y rescate actuaron en el incidente, con apoyo directo de la alcaldía a cargo de Mervelis Burgos y del gobernador Rafael Lacava.

La primera autoridad municipal de esta localidad llamó a la calma a la población, al confirmar el control total del siniestro y anunciar que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ordenó el inicio de las investigaciones correspondientes, para determinar causas, origen y cualquier detalle que ayude a esclarecer lo ocurrido.

“Todo está controlado, el llamado es a la calma. Aquí está todo el equipo del estado Carabobo; me informan que también estamos recibiendo apoyo de Protección Civil de Aragua. Quiero agradecer todo este apoyo y aquí estamos trabajando al frente de todas las operaciones, nuestro gobernador Rafael Lacava, nuestro ministro Diosdado Cabello y la alcaldía”, concluyó Burgos.

F/VTV