Conviasa activa ruta Venezuela-China-Rusia

La aerolínea venezolana Conviasa conectará directamente a Suramérica con Asia a través de Rusia, al operar vuelos entre Caracas y la ciudad china de Guangzhou, con una escala en Moscú.

Se utilizarán las aeronaves de mayor capacidad, los Airbus A340-600, Caracas – Moscú, Vnúkovo – Cantón, operada cada dos semanas y considerada por la propia entidad como “una de sus rutas más ambiciosas hasta la fecha”. La ruta Caracas-Moscú-Guangzhou es considerada como estratégica, pues materializa acuerdos políticos y comerciales entre los Gobiernos de Venezuela, Rusia y China.

El nuevo itinerario fue anunciado como parte de la conmemoración de los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y China en 2024, reflejando el interés de fortalecer relaciones de la nación sudamericana con los gigantes eslavo y asiático.

Las áreas de cooperación con China y Rusia, que abarcan la aeronáutica civil, demuestran la capacidad de hacer frente al predominio estadounidense, pues Conviasa se encuentra entre las entidades sujetas a medidas coercitivas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC).

F/TeleSUR