Conviasa informa que operaciones aéreas internacionales comienzan este 5-ene

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. CONVIASA, informó que a partir de este lunes, 05 de enero, las operaciones aéreas comerciales nacionales e internacionales se llevarán a cabo con el itinerario programado.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Conviasa explicó que los vuelos que no se realizaron el sábado 03 de enero, serán reprogramados sin costo adicional para todos los pasajeros afectados.

En ese sentido, ofrecieron un correo electrónico para solicitar la respectiva reprogramación: [email protected]

A su vez, indicaron a los usuarios seguir recomendaciones con el objetivo de evitar contratiempos: presentarse en el aeropuerto horas antes a la salida de su vuelo. Y tener sus documentos de identidad y boleto aéreo.

T y F/ VTV