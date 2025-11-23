Conviasa y Estelar Latinoamérica mantienen con absoluta normalidad su operatividad

Las aerolíneas venezolanas Conviasa y Estelar Latinoamérica informaron este domingo que mantienen con absoluta normalidad la operatividad de todos sus vuelos nacionales e internacionales, luego de que varias aerolíneas extranjeras anunciaran la suspensión temporal de rutas hacia Venezuela tras una advertencia emitida por autoridades aeronáuticas de Estados Unidos.

En un comunicado divulgado desde Maiquetía, Conviasa precisó que “la totalidad de sus vuelos, tanto en rutas nacionales como internacionales, se están ejecutando con absoluta normalidad”. La empresa subrayó que su prioridad es “garantizar la seguridad y comodidad del viaje, con el confort que caracteriza a su servicio”, poniendo a disposición su línea de atención para brindar información detallada a los pasajeros.

Estas declaraciones se suman a las emitidas previamente por otras aerolíneas nacionales, como Laser Airlines y Avior Airlines, que también aseguraron continuidad plena de sus operaciones. Las comunicaciones buscan brindar tranquilidad a los pasajeros venezolanos y extranjeros en medio del reajuste temporal realizado por varias aerolíneas internacionales.

T/Agencia