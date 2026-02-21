Convocados los sectores productivos a construir un nuevo modelo económico soberano

Desde el municipio Ambrosio Plaza, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez propuso la consolidación de un nuevo modelo económico que integre la fuerza de la economía comunal con los sectores privados productivos.

La mandataria explicó que el objetivo es neutralizar el asedio financiero que ha limitado el ingreso de divisas, transformando el esfuerzo del campo en proteína y productos accesibles para el pueblo, con una visión clara hacia la exportación para fortalecer las reservas del país.

Rodríguez, llamó a la unión nacional en torno a la producción, destacando que el avance económico se traduce en felicidad social. «En sus manos laboriosas está la construcción de una Venezuela democrática y justa».

Extendió la invitación a todos los sectores del país a quienes piensan distinto a sumarse a la defensa de la independencia económica, bajo un esquema de respeto y conciencia bolivariana.

Prensa Presidencial