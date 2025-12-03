Convocan a una protesta nacional en EEUU contra la guerra en Venezuela

Bajo el lema, «¡Detengamos la guerra antes de que empiece!», el próximo sábado 6 de diciembre, los estadounidenses tomarán las calles para alzar su voz en contra de los ataques emprendidos por Donald Trump, en contra de Venezuela.

Los convocantes recordaron que hace 22 años Estado Unidos (EEUU), declaró la guerra en Irak basándose en mentiras y ahora la Casa Blanca pretende realizar lo mismo, pero esta vez en contra de Venezuela. Por ello, los norteamericanos convocan a una protesta, para detener esta escalada bélica, que afectará a todos los países del Caribe y de sur.

El rechazo a la administración de Trump aumenta

Las recientes declaraciones de Trump, sobre que los ataques terrestres comenzarían «muy pronto», exigió el «cierre» de su espacio aéreo y puso fin a las negociaciones con el gobierno de Venezuela, aumentaron el nivel de rechazo a su administración.

Sumando a eso, está la orden de Pete Heseth de matar a todos los supervivientes de las embarcaciones inutilizadas por los ataques con misiles estadounidenses en alta mar es un claro crimen de guerra. Los ataques con misiles contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico constituyen una clara violación del derecho internacional, como lo serían todos los futuros ataques del Pentágono.

En una nota publicada por el portal estadounidense Answer, se señala que el 70% de la población está en desacuerdo con estos ataques, se opone a una intervención militar contra Venezuela. La gente está comprendiendo los pretextos absurdos y retorcidos que la administración Trump ofrece sobre el narcotráfico, para lo cual no ha aportado ninguna prueba.

Aprender del pasado

Los ciudadanos de EEUU, piden a su Gobierno que recuerde las terribles consecuencias que trajo para este país la guerra Vietnam e Irak, cundo en ese entonces prometieron victorias rápidas y no ocurrió así.

Por ello, los convocantes a la protesta, consideran que la idea de que Estados Unidos pueda llevar a cabo invasiones militares en el corazón de Latinoamérica sin una reacción masiva es descabellada.

Los horarios son los siguientes:

Austin, Texas

Texas Capital (South entrance)

1:00 p.m.

Chicago, Illinois

Downtown (exact location TBA)

1:00 p.m.

Los Angeles, California

Pershing Square

2:00 p.m.

New York City, New York

Times Square

2:00 p.m.

Pittsburgh, PA

South Highland Ave. and Penn Ave.

2:00 p.m.

San Antonio, Texas

Educational event

San Antonio Liberation Center (2404 E Houston St)

2:00 p.m.

San Francisco, California

UN Plaza

12:00 p.m

T/Agencias