Convocatoria Marcha 25 de Nov: ¡No Estamos Todas! #JusticiaParaTodasLasMujeres

Diferentes colectivos feministas de base de Venezuela convocan en el mes de noviembre, mes de la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, a una marcha bajo la consigna ¡No Estamos Todas! #JusticiaParaTodas LasMujeres .

La marcha ​este 25 de Noviembre, será desde la Plaza El Venezolano, a las 9:00 a.m, hasta el Tribunal Supremo de. Justicia​, donde se entregaran las demandas del movimiento feminista a este ente, como órgano rector del sistema de justicia del país.

En el comunicado que emitieron señalan que hacen público «el balance del año en materia de género en el país. En el marco de la crisis estructural que vive nuestra nación por razones multifactoriales, tanto de índole cultural como social, pareciera que las políticas enfocadas a las mujeres son las primeras en ser descuidadas por las instituciones responsables de hacerlas cumplir».

Destacan que en el 2019, «las cifras extraoficiales sobre violencia machista y casos de femicidio, recopiladas por movimientos sociales e individualidades comprometidas; han alcanzado porcentajes preocupantes y nunca vistos, por lo que consideramos fundamental movilizarnos y alzar la voz colectiva para exigir al Estado y todos sus poderes e

instituciones una revisión y generación de políticas públicas que protejan a todas las mujeres de la nación».

Este 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las

Mujeres,​ marchan y toman las calles para:

1. Exigir respuesta en las investigaciones para los casos de femicidio, con expedientes abiertos, donde los asesinos están en libertad.

2. Exigir atención apropiada para las mujeres en situación de violencia que son revictimizadas por los Órganos Receptores de Denuncia, dejándolas en situación de vulnerabilidad y en un escenario de violencia ascendente que se

puede acabar en femicidio.

3. Exigir la publicación de cifras oficiales sobre el número de femicidios, casos de violencia machista y cada una de sus expresiones (según las tipificadas en la ley) que sirvan al Estado como insumo para generar políticas públicas acordes a las necesidad de las mujeres y con el objetivo de resguardar sus vidas y las organizaciones y movimientos sociales que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

4. Exigir el cese de la violencia institucional contra las mujeres.

«La violencia machista en Venezuela ha cobrado la vida de 129 mujeres y niñas de Enero a Noviembre del 2019​ , según lo visibilizado en la prensa y sistematizado por los movimientos feministas, pues desde el 2015 NO existen cifras oficiales en nuestro país», indica el comunicado y reiteran que su razón para marchar y movilizarse es «por las que ya no están».

«Por todas las mujeres que en este 2019 han sido asesinadas por la violencia machista. ¡Nos estamos todas! Nos faltan:

1. Liliana del Carmen García, 28 años, Carabobo

2. Miladis María Cantillo Pérez, 44 años, Caracas3. Davismar del Carmen Rodríguez Iglesias, 15 años, Caracas

4. Denia Torres, Miranda

5. Katerin Amanda Mejías Rivero, 27 años, Bolívar

6. Eucaris Edimar Cisneros Torres, 23 años, Miranda

7. “La Joha”, 26 años, Zulia

8. Leonelis Carolina Verde Bastidas,18 años, Zulia

9. Evelyn Josefina Serra, 32 años, Anzoátegui

10. Carmen Cecilia Soto, 42 años, Anzoátegui

11. Leonides Torrealba, 60 años, Carabobo

12. Egleé Blanco, 48 años, Caracas

13. Yumaira del Carmen Peley Chacín, 61 años, Zulia

14. Ángela Aguirre, 16 años, Bolívar

15. Yusmaira Viña Agraz, 28 años, Carabobo

16. Norali Graterol, 27 años, Portuguesa

17. Karla Méndez, 26 años, Carabobo

18. Joselyn Arabel Hernández Díaz, 28 años, Zulia

19. Angelyn Isabel Romero Guerra, 26 años, Zulia

20. Florángel del Valle Nieves Bastidas, Lara

21. Fabiola Yuraima Martínez Mújica, 15 años, Miranda

22. Oriana Orlaneth Pérez, 24 años, Caracas

23. Aileen Oriana Silva Solórzano, 18 años, Caracas

24. Greymar de Los Ángeles Aristimuño Sánchez, 21 años, Guárico

25. Isabel Vargas Guarema, 20 años, Guárico

26. Glenys María Rodríguez Moreno, Aragua

27. Inés Marina Trompiz, 20 años,Falcón

28. Belkis Pastora Rodríguez, 51 años, Lara

29. Yaneth Zambrano, 35 años, Lara

30. Judith Margarita Concha Prado, 58 años, Zulia

31. Olga Viera, 44 años, Miranda

32. Luz Marina Charaima, 30 años, Anzoátegui

33. Melissa Arcila, 38 años, Caracas

34. Deylimar Velásquez, 23 años, Miranda

35. Luyana Pilmar Corredor Osorio, 31 años,Miranda

36. Ana Yocasta Blanco González, 22 años, Apure

37. Marlín Bolívar, 14 años, Delta Amacuro

38. Evelin Rosales, 36 años, Zulia

39. Roxana Rojas, 29 años, Caracas

40. Ana Beatriz Medina Rodríguez, 24 años, Vargas

41. Yissel Dudamel Colmenares, 17 años, Lara

42. Misley José Manzano García, 20 años, Anzoátegui

43. Scarleth del Valle Carvajal Sánchez, 28 años, Anzoátegui

44. María Cristina Rodríguez, 25 años, Lara

45. Mariri Raquel Delgado Mendoza, 32 años, Zulia

46. Carmen Sofía Speca, 8 años, Apure47. Nelly del Carmen Quintero, 34 años, Táchira

48. Karina Lorena Dorta, 52 años, Guárico

49. Rosimar Alejandra Naranjo Montilla,18 años, Barinas

50. Lorena Rivas, Zulia

51. Liliana del Carmen Flores Díaz, 31 años, Lara

52. Karina Vargas Rodríguez, Lara

53. Mary López, de 59 años, Zulia

54. Rina Alexandra Blanco Montañez, 36 años, Carabobo

55. Yusney Miranda, 24 años, Aragua

56. Scarlet González, 13 años, Miranda

57. Frarianny Quiroz, Lara

58. Leidys Daniela Delgado Espinosa, 22 años, Zulia

59. Naxily Graciela Chirinos Perozo, 32 años, Falcón

60. Ana Brazón, 41 años, Caracas

61. Daniela Alejandra López de Sousa,34 años, Miranda

62. Milianny Nazareth Castañeda Andrade, 24 años, Sucre

Nos faltan todas las mujeres asesinadas que los medios de comunicación reseñan sus asesinatos pero no sus nombres. Nos faltan todas las mujeres asesinadas que los medios no cubren. Nos faltan todas las mujeres víctimas de femicidio que el Estado no cuenta. ¡No son solo números! Son mujeres, madres, trabajadoras, productoras, que fueron

asesinadas por la violencia machista. ¡Basta de Impunidad!», concluye el comunicado.

