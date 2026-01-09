Copa Airlines anuncia reinicio de vuelos desde y hacia Caracas a partir del 13 de enero

La aerolínea panameña Copa Airlines informó que, tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía, reiniciará sus vuelos desde y hacia la ciudad de Caracas a partir del próximo martes 13 de enero de 2026.

A través de sus redes sociales, la aerolínea indicó que la reactivación comenzará con una frecuencia diaria conectando el Hub de las Américas en Panamá con la capital venezolana. El vuelo CM224 partirá de Panamá a las 9:03 a.m. con llegada a Caracas a las 12:22 p.m., mientras que el trayecto de retorno CM222 saldrá de Caracas a la 1:32 pm. para aterrizar en Panamá a las 3:01 pm.

Asimismo, Copa ampliará su capacidad a partir del viernes 16 de enero de 2026 con el reinicio de un segundo vuelo.

Esta segunda frecuencia operará entre tres y cuatro veces por semana hasta el 20 de febrero, pasando a ser un vuelo diario definitivo a partir del 20 de febrero.

La salida del vuelo CM225 para esta operación secundaria será desde Panamá a las 11:36 am con llegada a Caracas a las 3:01 pm, y el regreso CM223 partiendo de Caracas a las 4:11 pm con llegada a Panamá a las 5:40 pm.

La compañía invitó a todos los pasajeros con viajes programados hacia o desde Venezuela a mantenerse informados a través de sus canales oficiales.

F/Globovisión